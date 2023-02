Gli eventi di Villa Noseda durante la settimana del Festival di Sanremo, ogni sera un appuntamento speciale

Sono stati annunciati gli eventi che la nuova location a fianco del Casinò presenterà durante le serate del Festival. Si tratta di 5 dinner show e serate che inizieranno martedì 7 Febbraio e termineranno sabato 11 Febbraio, in occasione delle quali la cucina resterà aperta fino a tardi per la cena e a seguire il locale si trasformerà in un “boutique club” nel quale ci si potrà divertire tutta la notte.

Martedì 7 Febbraio, durante la serata inaugurale, si terrà l’evento dedicato al celebre locale parigino “Moulin Rouge” nel quale vi sentirete immersi in uno dei suoi incantevoli spettacoli. Un'esperienza unica che vi catapulterà nel vivo della Ville Lumière e della sua vita mondana, tra teatro, musica, ballo e seduzione. Un appuntamento realizzato in collaborazione con il Bay Club di Sanremo e il Pick Up di Torino, in rappresentanza della nightlife della Liguria e del Piemonte, con ospite speciale il dj Cristian Marchi.

Mercoledì 8 Febbraio sarà “Il Circo delle Illusioni” a prendersi la scena. Sontuoso, spettacolare, splendente di luci e colori con magia, suggestione e coreografie a tema, insieme al “Vip Show Music & Fashion” che durante la cena animerà Villa Noseda in compagnia di tanti artisti e ospiti speciali.

Giovedì 9 Febbraio “Original Night Fever” rievocherà il meglio della “Febbre del Sabato Sera” con un inno alla disco music per tornare indietro nel tempo nei meravigliosi anni ‘70. Verrà ospitato il “Galà More News”, l’evento dedicato alla moda del festival organizzato dal gruppo editoriale italiano con la presenza di Elisabetta Gregoraci come madrina della serata. A seguire si terrà il party ufficiale di Radio Marte che animerà i presenti durante tutto l’afterdinner.

Venerdì 10 Febbraio verrà realizzato l’evento dedicato ai Queen: “We Will Rock You”. Un banchetto gustoso che tra i brani più famosi, le esibizioni del corpo di ballo e un inno alla musica, alla libertà e alla felicità condurrà il pubblico nella seconda parte della serata nella quale si terrà l’afterparty del “Premio Eccellenze d’Italia” con i suoni del dj Andrea Montovoli.

Sabato 11 Febbraio, l’ultimo dinner show, “The Great Gatsby”, contestualizzato nei ruggenti anni ‘20 americani e basato sull’organizzatore di party più famoso della storia farà ripercorrere l’epoca vissuta tra eccessi e assenza di regole. Sarà la cornice perfetta per la serata conclusiva del Festival 2023 trascorrendo una lunga notte a base di divertimento allo stato puro.

Il menù di tutti gli eventi saranno alla carta e la prenotazione della cena è estremamente consigliata, sarà possibile accedere dopo cena anche riservando un tavolo.