Formazione: prima tappa ‘Orientamenti tour 2023’ a Sanremo dal 6 febbraio con due webinar

Orientamenti Tour 2023 riparte dal Festival di Sanremo con diversi appuntamenti online (webinar o streaming) dedicati alle scuole, agli insegnanti, agli studenti e alle famiglie, trasmessi tra il 6 e l’11 febbraio dagli spazi di Casa Sanremo.



Si parte con due webinar dedicati a genitori e docenti. Il primo, “Costruire un futuro a misura di talenti, sogni, aspirazioni”, con relatrice la psicologa Biancamaria Cavallini, è in programma lunedì prossimo alle 18: un intervento dedicato ai genitori per sostenerli nella crescita dei propri figli e delle proprie figlie, offrendo loro strumenti per accompagnarli all’ingresso dell’età adulta e nella costruzione di una vita a loro misura.



Il secondo incontro online, intitolato “Figli di internet: come aiutarli a crescere tra social, videogiochi e ritiro sociale”, con l’intervento dello psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini è previsto giovedì 9 febbraio alle 18. Tema del seminario digitale il sostegno che madri, padri, docenti ed educatori sono chiamati a fornire ai giovani per crescere al meglio nel mondo dell’iperconnessione, aiutandoli nel percorso di costruzione e definizione della propria identità che oggi avviene, inevitabilmente, anche tramite le esperienze su Internet.



“L’attenzione a genitori e docenti si conferma un’eccellenza di Regione Liguria che, attraverso Orientamenti e Progettiamocilfuturo, dedica a famiglie e ragazzi una ricchissima offerta di eventi e servizi in grado di aiutare i nostri figli a fare le scelte migliori per il loro futuro formativo e professionale – spiega l’assessore a Formazione e orientamento Marco Scajola – La tappa di Sanremo, in concomitanza con un grande evento come il Festival, sarà solo la prima di un vero e proprio ‘Giro della Liguria’ che andrà a coinvolgere capillarmente la rete regionale di famiglie, studenti ed educatori. Il nostro programma di supporto attivo della genitorialità, sostegno ai docenti e aiuto ai nostri giovani, propone strumenti di dialogo e confronto capaci di stimolare la crescita e l’apprendimento di tutti gli attori protagonisti del sistema scolastico, mettendoli in sinergia con il mondo dell’impresa”.



Entrambi i webinar saranno riconosciuti come attività formativa per il personale docente ed è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. Informazioni e iscrizione gratuita sul sito internet di Orientamenti al seguente link. Orientamenti è un progetto promosso dalla Regione Liguria e rivolto a studenti, giovani, docenti e famiglie: un percorso di eventi, incontri e iniziative per aiutare studenti e studentesse a scegliere in modo più consapevole il proprio percorso formativo e a orientarsi nel mondo del lavoro. Con Orientamenti e Progettiamocilfuturo, Regione Liguria aiuta gli studenti a riconoscere i propri talenti e le proprie aspirazioni, per supportarli nella ricerca della propria strada.



'Progettiamocilfuturo', in particolare, è un progetto avviato da Regione Liguria per rendere più consapevoli i ragazzi, dalle scuole primarie alle superiori e agli IeFP, di quello che è oggi il mondo del lavoro, aiutandoli a scegliere il proprio percorso formativo anche attraverso l’engagement di professionisti e aziende. Significativi i numeri totalizzati finora da questo progetto: 200 attività proposte, più di 150 istituti aderenti, 5000 docenti formati, 15.000 genitori raggiunti e oltre 50mila studenti e studentesse coinvolti.