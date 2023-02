Bordighera, danni alla collettività e all’immagine della città: il Comune chiederà risarcimento a Rivieracqua

Il comune di Bordighera chiederà a Rivieracqua un risarcimento per danni alla collettività e all’immagine della città se lunedì prossimo non inizieranno i lavori per la rimozione del tubo che impedisce il transito su un tratto di pista ciclabile all'estremità ovest del lungomare Argentina.

La decisione è stata comunicata alla società questa mattina, dopo che i ripetuti solleciti da parte del Comune non hanno avuto esito.

La posa della conduttura sulla ciclabile da parte di Rivieracqua s.c.p.a. era stata una soluzione obbligata per intervenire sul sistema fognario ed il Comune di Bordighera non aveva potuto far altro se non accettarla.