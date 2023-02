‘Come riciclare la carta’, Lions Club Sanremo Matutia dona un Kit Mastro Cartaio alla scuola primaria Rubino

Questa mattina una delegazione di soci del Lions Club Sanremo Matutia si è recata alla scuola primaria Rubino di Via Dante Alighieri per una consegna particolare: un Kit Mastro Cartaio offerto dal distretto 108ia3 per il riciclaggio della carta.

Dopo la reintroduzione dell'educazione civica nei programmi scolastici italiani, anche l'educazione ambientale ha trovato il suo spazio tra una lezione e un'altra. Scoprire come riciclare i rifiuti e i vari materiali può diventare un argomento multidisciplinare che va dalla scienza alla geografia ed altre materie di studio. Gli insegnanti possono partire, ovviamente dalla teoria, per spiegare il riciclo ai loro alunni utilizzando proprio la carta che loro gettano ogni giorno nel cestino apposito, e da quello che è un rifiuto si può ottenere una nuova materia prima, salvando grazie alla carta riciclata non solo un albero ma l'intero pianeta. L'albero va costantemente rispettato in quanto oltre alla cellulosa dalla quale si ricava la carta, ci offre ossigeno, frutta, verdura, legno per i nostri mobili e, tramite il riciclo, è come aiutarlo a vivere più a lungo in prima persona. Ovviamente nelle classi primarie 5A e 5B come nel nostro caso, ogni alunno seguendo le istruzioni indicate dal Kit, potrà partecipare monitorato dalla insegnante, all'opera di riciclaggio e sentirsi responsabile e consapevole di aver svolto una utile attività.

La dirigente scolastica dell'istituto Comprensivo Centro Ponente Dott.ssa Beatrice Pramaggiore, alla quale è stato offerto anche una piccola cifra per materiale didattico, ha ringraziato il club e la presidente Roberta Rota che non ha potuto intervenire per impegni di lavoro e, con la consegna del guidoncino del Matutia, ha avuto termine la visita alla scuola Rubino.

Lions club Sanremo Matutia

(addetto stampa Ballestra Mluisa)