Festival di Sanremo 2023: alle 20 i fuochi d'artificio sul porto e poi il via al 'Green carpet' in centro

Non saranno fuochi di mezzanotte come a Capodanno, ma nemmeno alle 22.30 come per la ricorrenza di Ferragosto ma anticiperanno la sfilata del ‘Green carpet’.

Stiamo parlando della novità del Festival di Sanremo 2023 che, dopo i ‘blocchi’ del Covid torna in tutto il suo splendore, in una settimana che vedrà spettacoli e manifestazioni in tutta la città. I fuochi d’artificio che saluteranno l’inizio della kermesse canora si svolgeranno poco prima del via alla sfilata dei protagonisti (intorno alle 20), che partirà dalla zona antistante l’Ariston, per proseguire in via Matteotti e terminare in piazza Colombo, sullo straordinario palco in via d’allestimento.

Una serata nuova, sul porto vecchio della città dei fiori, fortemente voluta dall’Assessorato al Turismo. Lo spettacolo pirotecnico, insieme alla sfilata del ‘Green Carpet’, farà vivere una nuova ulteriore serata della settimana festivaliera. I fuochi, un must per la città dei fiori, daranno il via vero e proprio alla kermesse canora e garantiranno una ulteriore attrazione per i turisti presenti in città, che affolleranno la zona portuale.

Per consentire lo svolgimento dei fuochi sono state emanate alcune ordinanze. La prima riguarda il divieto di sosta (con rimozione forzata), sul lato di ponente vicino al forte di Santa Tecla, dall’intersezione con via Nazario Sauro al civico 6. Il divieto è previsto dalle 8 di domenica alla stessa ora di martedì prossimi. Sarà anche vietato il transito totalmente in via Nazario Sauro, da giardini Vittorio Veneto al sottopasso Croce Rossa e sul molo di Ponente, dalle 20 alle 21 di lunedì prossimo.