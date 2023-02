Sanremo si prepara per accogliere il Festival, ecco come sarà organizzato il centro città tra viabilità, servizi e divieti

Sanremo torna a vivere a pieno la settimana del Festival dopo due anni di stop a causa dell’emergenza covid.

Il centro città sarà rivoluzionato per eventi collaterali, iniziative, manifestazioni e anche i servizi subiranno notevoli modifiche che il Comune ha voluto annunciare oggi con una conferenza stampa dedicata alla presenza del sindaco Alberti Biancheri, di assessori, consiglieri e del comandante della Polizia Locale Claudio Frattarola.

Ecco come sarà organizzata la città





Viabilità

Da venerdì 20 gennaio è entrata in vigore l’ordinanza che disciplina, fino alle ore 24 del 13 febbraio 2023, o comunque fino a smontaggio strutture, la chiusura di piazza Colombo, nella parte antistante il palco

Da domenica 5 febbraio 2023 a domenica 12 febbraio 2023, tutti i giorni dalle ore 14 fino al termine degli spettacoli serali, chiusura di via S. Francesco (altezza via Roglio), via Asquasciati, via Manzoni e via Marsaglia . Quindi, il transito sarà liberamente consentito su tali vie tutti i giorni dal termine degli spettacoli serali fino alle ore 14. Saranno concesse deroghe al transito fino alle ore 18 in caso di urgenze previa comunicazione a p.m.@comunedisanremo.it con presentazione della richiesta indicante tipo di mezzo, targa, conducenti, passeggeri e motivo dell’ingresso.

. Quindi, il transito sarà liberamente consentito su tali vie tutti i giorni dal termine degli spettacoli serali fino alle ore 14. Saranno concesse previa comunicazione a con presentazione della richiesta indicante tipo di mezzo, targa, conducenti, passeggeri e motivo dell’ingresso. Da domenica 5 febbraio 2023 a domenica 12 febbraio 2023 divieto di sosta in via S. Francesco (da via Roglio a Piazza Colombo), via Astraldi e via Roglio (da via Astraldi a via san Francesco).

(da via Roglio a Piazza Colombo), (da via Astraldi a via san Francesco). Dalle ore 07 di lunedì 6 febbraio alle ore 24 del 12 febbraio 2023 divieto di transito e di sosta su Corso Imperatrice da intersezione via Verdi a largo Nuvoloni . L’accesso sarà sempre garantito ai possessori di posto auto.

. L’accesso sarà sempre garantito ai possessori di posto auto. Dalle ore 07 di lunedì 6 febbraio alle ore 24 del 12 febbraio 2023 istituzione del senso unico direzione monte in Corso Inglesi da intersezione a parcheggio Casinò .

. Dalle ore 08 di martedì 7 febbraio alle ore 24 di sabato 11 febbraio divieto di sosta sul lato monte in Via del Castillo da Portosole fino ad intersezione Corso Salvo D’Acquisto .

. Da domenica 5 febbraio 2023 a domenica 12 febbraio 2023, o comunque fino allo smontaggio delle strutture, divieto di transito in entrata e in uscita per via Capitan Pesante , eccetto i possessori di posto auto privato. La circolazione sarà comunque consentita con doppio senso di marcia entrando da via XX Settembre

o comunque fino allo smontaggio delle strutture, , eccetto i possessori di posto auto privato. La circolazione sarà comunque consentita con doppio senso di marcia entrando da via XX Settembre In via San Francesco sarà comunque sempre consentito l'accesso per permettere operazioni di carico e scarico, per raggiungere i parcheggi in struttura dei supermercati, per accesso titolari di posto auto privato e per titolari di contrassegno diversamente abili.

sarà comunque sempre consentito l'accesso per permettere operazioni di carico e scarico, per raggiungere i parcheggi in struttura dei supermercati, per accesso titolari di posto auto privato e per titolari di contrassegno diversamente abili. In via Manzoni , fino all’ingresso dell’autostazione, sarà consentita la circolazione ai mezzi della Riviera Trasporti, ai taxi, ai veicoli della RAI e per chi raggiunge il parcheggio privato in struttura.

, fino all’ingresso dell’autostazione, sarà consentita la circolazione ai mezzi della Riviera Trasporti, ai taxi, ai veicoli della RAI e per chi raggiunge il parcheggio privato in struttura. In via Canessa sarà sempre consentito l'accesso ai titolari di posto auto privato



Carico e scarico

Le operazioni di carico e scarico saranno consentite su via San Francesco (da via Roglio a via Astraldi)



Aree taxi

Da giovedì 26 gennaio 2023 a domenica 5 febbraio 2023 l’area taxi sarà posizionata sul carico/scarico di Piazza Colombo

Da domenica 5 febbraio 2023 a domenica 12 febbraio 2023 l’area taxi sarà posizionata in via Asquasciati





Aree parcheggio straordinarie

In occasione della settimana del Festival, dalle ore 08 di sabato 4 febbraio 2023 alle ore 24 di domenica 12 febbraio 2023 saranno implementate le aree parcheggio per un totale di più di 250 posti auto e circa 50 posti moto nelle seguenti aree:

passeggiata Salvo D'Acquisto

corso Trento Trieste (ciclabile a mare tra Yacht Club e Morgana)

(ciclabile a mare tra Yacht Club e Morgana) area riservata disabili su Corso Imperatrice (tra civico 14 e Largo Nuvoloni), accesso consentito da Piazza Cesare Battisti



Palafiori

Dalle 8 di martedì 7 febbraio 2023 alle 2 di domenica 12 febbraio 2023 il parcheggio del Palafiori sarà chiuso. L'accesso al Palafiori sarà comunque sempre consentito agli abbonati, ai titolari di biglietto del Festival (entro le ore 19) e ai veicoli della produzione accreditati





Accesso zona palco

L'accesso alla “zona palco” di piazza Colombo sarà regolato da varchi presidiati, e consentito fino al raggiungimento della capienza massima possibile definita dalla commissione di vigilanza pubblici spettacolo.Sarà garantito l’accesso per abitazioni, uffici, attività commerciali (tutti già preventivamente informati); la stessa modalità verrà adottata in altre zone là dove si renda necessario.

definita dalla commissione di vigilanza pubblici spettacolo.Sarà garantito l’accesso per abitazioni, uffici, attività commerciali (tutti già preventivamente informati); la stessa modalità verrà adottata in altre zone là dove si renda necessario. Sarà garantito l’accesso per abitazioni, uffici, attività commerciali (tutti già preventivamente informati); la stessa modalità verrà adottata in altre zone là dove si renda necessario.

Saranno emesse opportune ordinanze sindacali per vietare nella “zona palco” di piazza Colombo e zone adiacenti durante la settimana del Festival la somministrazione di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro e l'utilizzo di spray urticanti.

per vietare nella “zona palco” di piazza Colombo e zone adiacenti durante la settimana del Festival la somministrazione di bevande in e l'utilizzo di Da domenica 5 febbraio nella “zona palco” di piazza Colombo sarà allestito un punto avanzato di primo soccorso



Igiene urbana

A partire dal 20 gennaio i servizi di raccolta pomeridiani per le utenze non domestiche di Piazza Colombo verranno sospesi e fino al 12 febbraio i rifiuti (di tutte le tipologie) dovranno essere conferiti all’ecopunto di via San Francesco con il seguente orario: dal lunedì al sabato dalle 6.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 20. La domenica dalle 8 alle 12.

verranno sospesi e fino al 12 febbraio i rifiuti (di tutte le tipologie) dovranno essere conferiti con il seguente orario: dal lunedì al sabato dalle 6.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 20. La domenica dalle 8 alle 12. Per quanto concerne la raccolta delle utenze non domestiche di corso Garibaldi (fronte Palafiori ), il servizio di raccolta pomeridiana verrà effettuato esclusivamente lungo via XX Settembre . Si chiede pertanto di conferire i rifiuti all’angolo tra corso Garibaldi e via XX Settembre nell’orario consueto tra 17.30 – 18.

), il servizio di raccolta pomeridiana verrà effettuato esclusivamente lungo . Si chiede pertanto di conferire i rifiuti all’angolo tra corso Garibaldi e via XX Settembre nell’orario consueto tra 17.30 – 18. Le utenze non domestiche di Corso Imperatrice (zona sotto al Casinò) da lunedì 6 febbraio a domenica 12 febbraio dovranno invece conferire i loro rifiuti presso l’area sottostante adiacente magazzini ex stazione, osservando i seguenti orari: vetro e umido tutta la settimana, tranne il mercoledì, tra le 15.15 e 15.45, cartone tutta la settimana tra le 16.15 e 16.45, plastica il martedì e venerdì tra le 16.15 e 16.45 e indifferenziata il sabato tra le 16.30 e 17



Trasporto pubblico RT

Nonostante la chiusura al transito di Piazza Colombo e delle vie adiacenti, il servizio di linea RT sarà garantito senza alcuna interruzione utilizzando percorsi alternativi.

Il percorso alternativo in occasione della chiusura dell’ultimo tratto di via San Francesco è il seguente: in corrispondenza del sottopasso di via San Francesco con via Roglio si svolta a sinistra per via Volta raggiungendo il Rondò Garibaldi, proseguendo per via Fiume e corso Orazio Raimondo.

Le linee interessate da questa modifica sono le seguenti:

14/1 Baragallo

14/2 Tinasso

14/8 Ospedale/San Pietro

14/10 San Bartolomeo/San Giacomo

14/11 San Romolo

14/14 San Giovanni/Picchetta

Percorso alternativo anche sulla linea 14/U La Brezza /Villa Helios causa chiusura corso Garibaldi: raggiunto il Rondò Garibaldi, ci si dirige in via Fiume e corso Orazio Raimondo