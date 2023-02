Sanremo: residente di Verezzo San Donato "Dopo la strada chiediamo l'attivazione della fognatura"

Un residente di Verezzo San Donato Parà a Sanremo, Ines Pio, ci ha scritto per chiedere lumi sulla futura fognatura:

“Ora finalmente abbiamo la strada asfaltata, ma quello che ancora non abbiamo è la fognatura. Non capisco il perchè: è stata messa tutta la tubatura, sono state messe le pompe necessarie per lo smaltimento, ho assistito coi mie occhi alle prove del loro funzionamento in quanto le stesse sono proprio sotto la mia abitazione e allora cosa manca ancora?. Si parla di problemi di elettricità ma io non vedo lavorare alcun operaio. Il problema è grave perchè durante i lavori sulla strada hanno sotterrato il mio pozzo biologico e, quindi, se ci sono problemi di intasamento non posso neanche più procedere alla sua pulizia”.