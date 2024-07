Sanremo: gli elogi di un paziente al reparto di Gastroenterologia dell'ospedale Borea

Martedì 23 luglio, nel pomeriggio, mi sono recato all'ospedale di Sanremo per una colonscopia: sono stato accolto da un equipe estremamente cortese e professionale che ha saputo rassicurarmi, oltre che a svolgere il tutto con alta competenza.

Sono soggetto a controlli periodici e, questa occasione sanitaria sanremese, mi ha positivamente stupito, incontrando un intero contesto particolarmente gentile ed empatico e perciò desidero esprimere i miei più sinceri ringraziamenti al reparto di. Gastroenterologia, in specie al Dr. Brunello Demarchi ed a tutto il team infermieristico per l'ottima assistenza umana e professionale che mi è stata riservata. Rinnovo i miei complimenti per tanta devozione professionale che merita, dal canto delle mie esperienze sanitarie, un pubblico elogio.