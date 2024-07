Sanremo: degrado e sporcizia tra piazzale Dapporto e l'ex stazione, la segnalazione di un lettore

Un nostro lettore, Alberto Blanc, ha inviato una richiesta all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Sanremo e al nostro giornale, per la situazione di degrado che ha riscontrato tra piazzale Dapporto e la zona dell’ex stazione ferroviaria di piazza Cesare Battisti:

“Quasi quotidianamente mi capita di passare nei pressi delle aiuole di fronte alla vecchia stazione e, nelle ultime settimane, ho potuto vedere in queste aiuole alcuni topi scorrazzare liberamente. Una volta, accanto a me c'erano alcuni turisti stranieri, probabilmente scesi dai bus parcheggiati in piazzale Dapporto e diretti verso la scalinata che porta al Casino. Li ho sentiti esprime commenti fortemente negativi al riguardo. Penso che, dal momento che questa zona rappresenta il primo approccio alla città per molti turisti, sarebbe opportuno che le autorità competenti pianificassero periodicamente alcune disinfestazioni nelle aiuole”.

Proprio alcuni giorni abbiamo segnalato la situazione di degrado nella zona della fontana in piazza Cesare Battisti.