Sanremo: buche nell'asfalto in Via Galilei - lato Polo Nord, la segnalazione con foto di un lettore

"Come da telefonata odierna con il comando Polizia Municipale, invio in allegato foto delle ultime buche formatesi in Via Galilei - lato Polo Nord. Oltre a quelle fotografate segnalo numerosi avvallamenti ed ammaloramenti del manto stradale, particolarmente pericolosi per la circolazione dei mezzi a due ruote.

Tengo inoltre a segnalare le continue code di auto che vengono a formarsi negli orari di punta, dovute al semaforo dell'incrocio Via Galilei/Via De Amicis, dalla quale molto spesso non scende o sale nessuno per tutto il periodo del rosso su Via Galilei; tali code, unite ai due sensi unici "alla rovescia" di Via Ramelli e Via Melandri causano non pochi problemi alla circolazione di mezzi di soccorso (auto mediche, ambulanze, ecc.) che spesso rimangono imbottigliati in una via che non ha sufficiente spazio per accostarsi e lasciare strada libera.

Auspicando in un intervento risolutivo per quanto riguarda le buche (non limitato alla consueta badilata di asfalto a freddo) ed invitando ad una analisi del problema sensi unici/semaforo, porgo distinti saluti.

Alessandro Pastore".