Zona Tre Ponti a Sanremo, un lettore: "Ancora inagibili le spiagge più belle e più popolari della città" (Foto)

"Le spiagge più belle e più popolari della città ancora inagibili grazie al 'cantiere infinito' che da circa due anni blocca la zona Tre Ponti, da sempre trascurata e dimenticata da qualsiasi amministrazione. Ecco quale triste spettacolo offre la 'città del festival' durante le vacanze di Pasqua" - commenta un lettore e cittadino di Sanremo A. F.

"Oggi tra l'altro si legge di un assessore che si lamenta delle previsioni del tempo che potrebbero tenere lontano i turisti dalla città, ridiamo per non piangere, ma forse ci sarebbe altro di cui occuparsi?" - mette in risalto - "I lavori di posa dei tubi sono durati ben più del previsto, la scorsa estate il manto stradale era in pessime condizioni e ora, con la stagione estiva ormai alle porte, i lavori sono completamente fermi".

"Ringrazio e sostengo chi sta cercando di offrire comunque un servizio alla cittadinanza malgrado le condizioni di lavoro siano indegne" - sottolinea.