Ospedaletti: degrado persistente da mesi in alcune vie e scalinate, la segnalazione con foto di un cittadino

"Purtroppo mi trovo nuovamente a segnalare una situazione di degrado che persiste ormai da mesi in alcune vie e scalinate, in particolare nelle zone periferiche della città.

Nonostante il pagamento della TARI sia uniforme per tutti i cittadini, indipendentemente dalla zona di residenza, esistono evidenti differenze nel livello di pulizia e manutenzione tra il centro e le aree più decentrate. In molte di queste vie non si effettua più neppure lo spazzamento, lasciando da parte anche il lavaggio – che, in certi casi, sarebbe superfluo se prima non si interviene con una pulizia adeguata. I bidoni, inoltre, necessitano chiaramente di lavaggio e sanificazione.

Qualche tempo fa, sembrava si fosse dato un segnale forte, con un dispiegamento importante di mezzi e personale, quasi un’'operazione straordinaria'. Tuttavia, a distanza di tempo, la situazione resta invariata. Non è più sufficiente chiedere ai cittadini di fare la raccolta differenziata e di comportarsi in modo corretto: serve anche l’esempio da parte dell’amministrazione e un impegno concreto e costante nella cura del territorio, tutto, non solo nelle aree centrali.

In allegato invio alcune immagini relative a una delle vie segnalate, come esempio della situazione attuale.



Maurizio Taggiasco".