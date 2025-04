Vandalizzato il sottopasso pedoale ad Arma di Taggia, un lettore: "E' mancanza di rispetto verso la collettività" (Foto)

"Dopo un lungo lavoro di ristrutturazione: nuova pavimentazione, scale antisdrucciolevoli, nuova illuminazione, nuovi corrimani, è stato riaperto il sottopasso di via Aurelia Ponente ad Arma di Taggia, un’opera necessaria per la sicurezza dei pedoni, per l’estetica e funzionalità dell’area. Purtroppo, a sole 24 ore dalla riapertura qualche 'brava' persona ha voluto 'arricchire' il sottopasso imbrattando con scritte eseguite con le bombolette spray le pareti e le lampade led incassate" - segnala un lettore e cittadino di Arma di Taggia, Valentino Ballerini.

"I cittadini si aspettano sempre che le amministrazioni comunali facciano l’impossibile per rendere i territori efficienti, belli, puliti, gradevoli e funzionali, poi ci sono gli irresponsabili che vanificano quanto di buono viene realizzato" - sottolinea.

"I cittadini hanno la facoltà di disapprovare quanto i comuni realizzano o desiderano realizzare, ma danneggiare, oltre ad essere un illecito, è mancanza di rispetto verso la collettività, l’amministrazione comunale e gli artigiani che hanno materialmente provveduto alla ristrutturazione dell’opera" - afferma.