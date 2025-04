"Asfalti pieni di buche in via Porte Candelieri". Lo segnala un lettore e cittadino di Sanremo, Domenico Prevosto.

"Le promesse elettorali si sono infrante con la dura realtà" - sottolinea - "Rifiuti e isole ecologiche promesse entro 60 giorni ma dopo le elezioni non si vedono ancora".

"Gli asfalti sono come, o peggio, di prima" - mette in risalto - "Attendiamo la ripresa di tutti i cantieri fermi in città e la fine della galleria Francia. L'elenco potrebbe essere molto più lungo".