Sanremo: allarme sveglia il quartiere attorno al comune, lettore chiede l'intervento delle forze dell'ordine

Un nostro lettore, Massimo, ci ha scritto chiedendo aiuto perché, da circa due settimane e ogni notte, i residenti della zona attigua al comune in corso Cavallotti e via Duca degli Abruzzi, si sveglia perché scatta un allarme:

“Non so individuare il punto esatto. Ho già segnalato il problema al 112 ed ai vigili urbani. Il suono dura circa 2 minuti e poi si interrompe. Questa mattina è risuonato alle 2,05 e poi alle 3,05 e, ovviamente, non si riesce più a dormire. Spero che qualche altro lettore nelle vicinanze riesca a segnalare il punto esatto di provenienza in modo da poter aiutare le forze dell’ordine ad intervenire”.