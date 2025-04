Sanremo: degrado nella zona di piazza San Siro e nel centro storico, la conferma di una lettrice

Una nostra lettrice, Maria, ci ha scritto per confermare la situazione di degrado che è stata raccontata dai nostri articoli per piazza San Siro e la zona centrale di Sanremo:

“Vi ringrazio per aver portato all’attenzione la chiara situazione in piazza San Siro e nelle zone limitrofe. Era ora che qualcuno accendesse un riflettore su ciò che i residenti vivono quotidianamente: una sensazione di abbandono totale. Un anno fa ho segnalato la presenza di piastrelle rotte e sconnesse lungo la pavimentazione. Dopo dodici mesi, e numerose altre segnalazioni, non solo nessuno ha provveduto a sistemarle, ma il problema si è aggravato, diventando anche un pericolo concreto per i pedoni, in particolare per anziani e bambini. Anche l’illuminazione pubblica versa in condizioni critiche. In diversi punti le luci sono spente o insufficienti, rendendo l’intera zona insicura e buia nelle ore serali. E sappiamo bene quanto la scarsa illuminazione possa favorire situazioni di criminalità o semplicemente far sentire insicuri cittadini e commercianti. Quel che colpisce di più è che questa noncuranza una volta era un problema relegato alle sole periferie, ora sta avanzando anche nel cuore della città, dimostrando quanto sia ormai diffuso il disinteresse di chi dovrebbe garantire decoro e sicurezza”.