Sanremo, sostituzione Don Antonio. Un nostro lettore: "Spero che l'ipotesi non si verifichi"

Un nostro lettore, Lorenzo, si espprime sul possibile cambio alla guida della parrocchia di Bussana: "Leggo in questi giorni la possibilità e la forte preoccupazione degli abitanti di Bussana (e non solo) del possibile spostamento di Don Antonio Arnaldi, parroco del Sacro cuore di Bussana di Sanremo, in un'altra parrocchia. Premetto che non sono residente a Bussana ma ho avuto modo di conoscere Don Antonio Arnaldi a Taggia, dove è stato per parecchi anni a fianco dell'indimenticabile Don Santino Guglielmi prima e diventando parrocco ritornando dopo anni nella Basilica della Madonna Miracolosa facendosi amare dai fedeli con la sua umanità portando tantissimi fedeli in chiesa, creando non solo momenti di preghiera ma anche numerose attività di gruppo e cordialità avvicinando bambini, anziani e adulti, creando un legame appunto con le persone di ogni età, come ha fatto in poco tempo a Bussana e aveva già fatto a Badalucco. Penso che quando un parrocco fa bene la sua mansione e stia bene con i suoi fedeli sia una cosa positiva non solo per lui ma anche per tutta la diocesi e dovrebbe essere una cosa positiva, invece si vuole cambiare e non si sa bene per quale motivo visto che non è lui a chiedere il trasferimento. Ovviamente nessuno è contro al futuro parrocco, chiunque sia, ma qui si sta parlando di un prete che è apprezzato e quindi non si spiega il dover necessariamente cambiare. Le testimonianze, i social, i giornali e quant'altro spero siano utili per far cambiare idea al Vescovo o chiunque esso sia e lasciare Don Arnaldi a Bussana facendo felici tutti quanti".