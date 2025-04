Sanremo: lavori in Piazza Eroi, una nostra lettrice: "Per i pedoni è impossibile circolare" (Foto)

Una nostra lettrice, Barbara, esprime il suo disappunto riguardo ai lavori in Piazza Eroi Sanremesi: "Buongiorno, mi trovavo questa mattina verso le 10.30 alla fermata del bus di piazza Eroi Sanremesi, la fermata è circondata da transenne che delimitano un'area di deposito di un cantiere (fermo) che sta cercando faticosamente di fare qualcosa in Via G. Bruno. Di fronte c'è un altro cantiere, (fermo) che sta cercando di creare un tot di posti macchina, intorno al quale sono posteggiate senza soluzione di continuità le moto; è sabato, le macchine fanno quello che possono per far scendere o aspettare chi ostinatamente vuole andare al mercato del sabato, le moto sono dappertutto, il passaggio per i pedoni è ostruito e si chiede ai pedoni di andare sul lato opposto: sorge spontanea la domanda: Quale lato opposto?".