L'appello di un neo residente alla nuova amministrazione di Sanremo: "Si può far di più!"

“Scriviamo perché, da stranieri, abbiamo investito in una casa a Sanremo, ma nonostante la scelta, che riteniamo ancora giusta, dobbiamo richiamare l’attenzione sui seguenti errori e mancanze, per come la vediamo noi.

Ci sorprende, ed è assolutamente inaccettabile, che ogni giorno vengano raccolti così tanti rifiuti fuori dai nostri bidoni di Via Galileo Galilei 689. È molto frustrante vedere i topi accanto a questi e non capiamo perché il Comune non si preoccupi di sanare questa situazione dove i ratti si moltiplicano a dismisura e praticamente non fa nulla. Ora ci sono appena state le elezioni, quindi spero. e sono sicuro. che il sindaco lavorerà per garantire che la città diventi pulita e appaia come la città in cui il sindaco voleva essere eletto.

Il sentiero tra Via Palma e fino a Via Galileo Galilei necessita di una corretta pulizia e come si può facilmente verificare è pericoloso camminarci per via della tante buche sulla strada. Ci auguriamo che anche il sindaco desideri che La Pigna appaia più bella e facilmente accessibile.

Il sottopasso dall'Hotel de Paris alla spiaggia è coperto di graffiti ed è veramente una vergogna attraversarlo. Sanremo deve continuare ad essere una città attrattiva e anche se la nuova amministrazione vuole metterne in campo nuove iniziative, non bisogna mai dimenticare com'è Sanremo! La manutenzione è scarsa, ma chi di dovere può certamente gestirla con bravura! Complimenti per la scelta e aspettiamo di vedere i risultati!

Sinceramente

Peter Øxenwad”.