Un nostro lettore, R.C., ci ha scritto al termine di una passeggiata tra Sanremo ed Ospedaletti sull’Aurelia:

“Purtroppo ho notato situazioni di degrado e sporcizia non degne di città turistiche come quelle unite dal marciapiede su cui ho deciso di fare una passeggiata. Penso che entrambe le amministrazioni comunali dovrebbero intervenire per rendere più vivibili le aree dove ho scattato alcune fotografie”.