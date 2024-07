Disservizi Rt, la denuncia di una nostra lettrice: "Servizio fantasma"

La nostra lettrice Sabry ci scrive per denunciare un episodio avvenuto venerdì scorso ossia quando la figlia, "dopo un faticoso turno di lavoro, ha atteso l' ultima corriera per Coldirodi che è passata ma non l' ha caricata".

"Dall'RT di Imperia ufficio reclami, racconta, c'è estato detto che è discrezione dell'autista se la corriera è piena; mia figlia paga ed ha sempre pagato l'abbonamento, vi sembra giusto che - si chiede- quotidianamente viaggino persone senza biglietto (ed è appurato) e chi paga rimane a piedi?

"E poi, cosa vuol dire a discrezione dell' autista? Ci è stato riferito che se, conclude, lo conosci e gli sei simpatica ti fa salire".