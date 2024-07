Sanremo: l'area della Madonna Pellegrina abbandonata a sé stessa, la sconfortata segnalazione di collantino doc

“Egregio Direttore,

Mi ritengo un vecchio collantino, nato in questo antico borgo ricco di storia, classico paese della riviera ligure di ponente, un posto in cui i raffreddori fanno notizia e le notizie sono più contagiose dei raffreddori.

Mugugnare è un classico dei liguri, ma la realtà è che da anni purtroppo viviamo in un immobilismo cronico, uno stagno fermo, dove neppure l'ordinaria manutenzione viene effettuata; e lo si può riscontrare ovunque si volga lo sguardo.

Mi voglio soffermare su un lungo in particolare, che è dentro ogni vecchio collantino, per la sua unicità: la collina denominata della Madonna Pellegrina, o meglio ancora di San Bernardo.

Uno dei migliori punti panoramici della nostra riviera di ponente, laddove non si distingue se quella che si presenta alla vista è realtà o magia.

Purtroppo vi si riscontra un'incuria, una decadenza indegna.

La sede stradale è dissestata per i continui transiti di mezzi pesanti, manutenzione del verde uguale a zero, così come per gli alberi, le panchine, la zona giochi per i bimbi, vi sono foglie secche ammucchiate si margini, dove basta un mozzicone perché prenda fuoco, e bidoni dell' immondizia a fare da cornice allo splendido panorama.

Da vecchio collantino mi auguro di riuscire a vedere quel poco che basta per ridare a questo luogo la luce che merita.

‘Dissoluta negligentia prope dolum est’ (Una sregolata negligenza è quasi dolo).

In veju culantin”.