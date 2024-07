Sanremo: parcheggi all'ospedale, un paziente oncologico "Perchè non abbiamo agevolazioni?"

Un nostro lettore, Roberto, ci ha scritto per il problema di parcheggio all’ospedale ‘Borea’:

“Essendo ormai da mesi paziente oncologico e facendo due volte a settimana chemioterapia diventa un problema pagare un euro l'ora il parcheggio a pagamento gestito per conto del comune da una cooperativa. Perché non abbiamo diritto ad una facilitazione di prezzo o, almeno come hanno gli emodializzati, dei parcheggi a noi dedicati? Di solito le sedute di chemio ci prendono dalle tre alle cinque ore e, in termini di soldi, sono tanti”.