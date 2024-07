Ventimiglia: degrado rifiuti nella frazione di latte, la segnalazione con foto di un residente

"Buongiorno,

Sono un cittadino della frazione di Latte a Ventimiglia e vi scrivo perché vorrei segnalare il servizio inefficiente della differenziata a Latte (Ventimiglia). Queste foto rappresentano l'ingresso del campeggio di Latte e alcune foto sono state scattate nella strada per andare in spiaggia.

Da lì vicino non si può passare per la puzza nauseante che emanano i bidoni e soprattutto per i topi che ogni tanto sbucano.

Stesso problema si ripete nella strada che va alla spiaggia, bidoni che sono strapieni di immondizia e i topi che sono più grossi di un gatto. Per tutti i turisti che vengono e per tutti i clienti delle 3 attività sul mare quale immagine diamo?

Io da privato cittadino chiedo cortesemente un migliore servizio per mantenere il nostro piccolo paesino di Latte sempre pulito e ordinato, non con la puzza di marcio continua perché noi le tasse le paghiamo e questo non è un servizio. Non è un servizio vedere gli operatori ecologici non rispettare il calendario di ritiro, venire quando vogliono loro e lasciare per giorni e giorni la spazzatura che diventa una montagna.