Sanremo: scintille in consiglio comunale tra Il Grande e Artioli, saltano i punti del 'Question Time'

Tensione alle stelle a Palazzo Bellevue dove, dopo un accesa discussione tra il Presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande ed il capogruppo di “Liguria Popolare” Andrea Artioli, sono saltate i punti del 'Question Time' che avrebbero dovuto caratterizzare la prima ora e mezza di assise.

Tutto è nato dal ritardo in aula da parte dei consiglieri che avevano proposto le interpellanze. Ad entrare per primi in sala sono stati proprio i consiglieri di “Liguria Popolare” Andrea Artioli e Giampiero Correnti che dovevano presentare una quindicina di documenti. “Consigliere Artioli le faccio notare, visto che lei è sempre puntuale e pungente, che sono le 16:15 e le Question Time erano convocate alle ore 16, ritengo questa una mancanza di rispetto verso i consiglieri e gli assessori che alle 15:50 erano già in aula – ha detto il Presidente Alessandro Il Grande – In ogni caso siamo ugualmente disponibili a procedere con la trattazione delle Questions Time”.

“Altre volte il consiglio comunale è iniziato senza la presenza degli assessori, questa volta chiedo scusa ma allo stesso tempo dico che siamo pari” ha risposto Andrea Artioli. Ne è nata un’accesa discussione, conclusa con l’uscita dall’aula da parte di Artioli e Correnti. “Questa è l’escalation che volete, ormai è chiaro - ha detto Artioli - Quindi noi usciamo e le Questions Time le tratteremo un’altra volta”.

L’assise è stata quindi aggiornata alle ore 17:30 per affrontare l'unico punto rimasto all’ordine del giorno.