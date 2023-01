Sanremo: Aurelia Bis, Biancheri “I progettisti dell'Anas si sono dichiarati disponibili allo spostamento dell’uscita”

Il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, durante il consiglio comunale, ha comunicato quanto emerso da un incontro avuto con la Regione e l’Anas dedicato al futuro dell’Aurelia Bis. “Un’opera importante che la città sta aspettando da troppo tempo – ha detto il Primo Cittadino – Oggi, insieme agli assessori Massimo Donzella e Mauro Menozzi, abbiamo incontrato l’assessore regionale Giampedrone e l’Anas. Abbiamo chiesto ai progettisti, rispetto all’iniziale proposta di Pian di Poma, di spostare l’uscita dell’Aurelia Bis nella zona dell’ex Cava Cangiotti (dove c’è già un’apertura, un varco e l’intervento riqualifica la zona, n.d.a.). Da parte dei progettisti e della Regione c’è stata un’ampia disponibilità a fare questo cambiamento. E’ un passo in avanti molto importante per la città. Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro per preparare la riunione con il Commissario da svolgersi subito dopo il Festival. E’ altrettanto importante continuare con la collaborazione avuta fino ad oggi anche in consiglio comunale, proprio per l’importanza dell’opera in questione. Dobbiamo andare avanti con velocità con idee chiare, come ci è stato chiesto dal Vice Ministro Rixi, per non perdere il finanziamento del 2023. L’anno successivo ci saranno infatti tante altre opere da finanziare a livello nazionale)”.

L’assise si è poi confrontata su alcuni ordini del giorno, come quello presentato dal consigliere Umberto Bellini in cui si richiedeva un intervento per il ripristino delle condizioni di sicurezza di un muraglione tra Strada Ernesto Marsaglia e via Dante Alighieri, danneggiato a seguito di un evento atmosferico. Il documento, dopo l’illustrazione della problematica, è stato ritirato dallo stesso Bellini perché il Comune con l’assessore Massimo Donzella si è già attivato per la sua risoluzione.

Andrea Artioli di ‘Liguria Popolare’ ha invece sottolineato il mancato invito della minoranza alla recente inaugurazione della strada tra Verezzo e la Strada della Parà. “Un gesto completamente sbagliato – ha detto - Gli interventi deliberati dal Comune, finanziati con soldi pubblici, non devono diventare un momento di immagine politica per la maggioranza. Per questi lavori, in particolare, ricordo che c’era stata un’approvazione all’unanimità in Commissione, quindi da parte di tutti. Vorrei che si uscisse fuori da queste dinamiche di malcostume”. “In passato, quando ero in opposizione, non ricordo di aver ricevuto tanti inviti – ha risposto il sindaco Alberto Biancheri – Ma senza parlare del passato, sottolineo che manifestazioni e cerimonie di un certo tipo (es: liceo musicale, Franco Alfano, giardini Falcone e Borsellino, ecc) sono sempre state aperte a tutti. Se l’opposizione ha piacere di essere presente, anche quando si parla di strade o marciapiedi, non ci sono problemi ed anzi lo ritengo un valore aggiunto”. Il capogruppo della Lega Daniele Ventimiglia ha preso spunto per parlare dell’opera in questione: “Grazie per la dignità portata a quella parte di territorio”.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia Luca Lombardi ha invece presentato un ordine del giorno per “Verificare, nella Commissione competente, la possibilità di individuare anche sul territorio del Comune di Sanremo un congruo numero di parcheggi ‘rosa’ – ha detto - al fine di agevolare la sosta alle donne in stato di gravidanza o genitori con bambino non superiore ai due anni, previo rilascio di idoneo permesso”. Sulla questione il consigliere della Lega Stefano Isaia ha chiesto di “Individuare queste aree di sosta anche nelle zone vicino alle scuole”.

Il consiglio comunale si è concluso con l’approvazione della pratica, illustrata dall’assessore Massimo Rossano, per l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro derivanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. "La delibera prevede di avvalersi della facoltà di non applicare le disposizioni relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro". La pratica ha ricevuto il voto contrario da parte dei gruppi di opposizione di Fratelli d'Italia, Liguria Popolare e Forza Italia. Il Movimento 5 Stelle ha invece votato favorevolmente: "Chi non ha pagato dal 2000 al 2015 non credo che oggi abbia voglia di pagare" ha detto Roberto Rizzo. "Bisogna agevolare chi è in difficoltà non gli evasori - ha precisato Andrea Artioli - Quindi votiamo contro". "Avremo potuto concedere sconti come afferma la minoranza ma, a fronte magari di qualche piccola entrata che sarebbe potuta arrivare, ritengo che dare un buone esempio e dire che un'istituzione come il Comune di Sanremo non fa sconti, sia un messaggio importante - è intervenuto il consigliere di maggioranza Eugenio Nocita - Quindi un valore morale ancora più rilevante".

Il consiglio comunale non ha invece affrontato l'atteso ordine del giorno sull'analisi di Amaie Energia, richiesto dall'opposizione, che è stato posticipato alla prossima seduta.