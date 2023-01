Sanremo: la ‘febbre’ FantaSanremo colpisce anche il liceo ‘Cassini’, nasce la lega ufficiale dell’istituto

La settimana santa di Sanremo è alle porte e la vera gara di quest’anno, forse più che il Festival in sé, sarà il FantaSanremo. I cantanti ne sono consapevoli: sono pronti a intraprendere le imprese più assurde per guadagnare il massimo dei punti.

Il FantaSanremo nasce nel 2020 al Bar Corva da Papalina a Porto Sant’Elpidio, paesino delle Marche, per iniziativa di un gruppo di giovani, ispirati da tutti quei “fantagiochi” come il Fantacalcio. Partito nella prima edizione con nemmeno cinquanta iscritti, quest’anno il FantaSanremo, nella sua quarta edizione, ha sfondato il tetto del milione a 17 giorni dalla chiusura delle iscrizioni. Il gioco ha riscosso grande successo a partire dal 2021, grazie alla lettura del regolamento da parte di Fedez durante una diretta social. Ma la popolarità è esplosa nel 2022, con mezzo milione di partecipanti e i cantanti che hanno fatto a gara per vincere.



A partire da quest’anno, il bar Papalina di Sant’Elpidio sarà trasferito a Sanremo durante la settimana del Festival e diventerà il luogo prediletto per i più appassionati. Appuntamento al piano terra del Palafiori.

Una ‘febbre’ FantaSanremo che quest’anno ha colpito anche i ragazzi del liceo ‘Cassini’ di Sanremo. Non poteva quindi mancare la lega interna allo storico istituto sanremese. Gli studenti hanno scelto di sfidarsi a suon di bonus e malus dando vita alla lega “Liceo Cassini Sanremo”.

La struttura del gioco è semplice: ciascuno può creare fino a un massimo di cinque squadre con cinque cantanti l’una e partecipare ad altrettante leghe. Si hanno a disposizione 100 ‘Baudi’ (la fantamoneta con cui si “comprano” i cantanti), in onore del mitico Pippo, volto simbolo del Festival. A capo di ogni squadra va scelto un capitano, che sarà cruciale nella serata finale, quando il suo punteggio (costituito da bonus e malus) sarà raddoppiato. Sarà sufficiente leggere il dettagliato regolamento per conoscere con precisione i punteggi e portare a termine la selezione ritenuta più opportuna.

Non rimane che creare la vostra squadra del FantaSanremo, seguendo i tre preziosi consigli che stiamo per dare:

- puntare su qualche giovane ancora poco conosciuto: costano meno e tengono molto anche alla competizione. Per molti di loro infatti il FantaSanremo riveste un’importanza fondamentale: basta pensare a Tananai, che lo scorso anno mirava più a vincere il FantaSanremo che il Festival vero e proprio;

- non sottovalutare i 'boomer': anche le vecchie generazioni si stanno aprendo alle modalità di gioco. Quest’anno potrebbe capitare qualcosa di inaspettato anche da parte dei meno giovani, d’altronde l’anno scorso anche Gianni Morandi ha detto 'papalina' sul palco;

- non puntare solo su chi è più papabile alla vittoria del Festival, ma su chi con maggiore probabilità farà battute e azioni divertenti che gli faranno scalare la vetta delle classifiche del FantaSanremo.

Quindi, perché giocare al FantaSanremo? Cosa si vince? Come scrivono gli stessi ideatori del gioco nell’info del sito, “l’ormai da anni ambitissima gloria eterna”. La stessa gloria eterna della quale potrà fregiarsi l’unico e solo vincitore della lega interna al liceo ‘Cassini’ di Sanremo.