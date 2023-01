Il FantaSanremo è arrivato in città e dal bar ‘Papalina’ al Palafiori svela in anteprima un nuovo bonus (video)

Dopo l’accordo con il Comune e le prime voci seguite dagli annunci ufficiali il FantaSanremo ha messo la sua prima bandierina in città.

Questo pomeriggio i rappresentanti del fantasy game festivaliero sono stati al piano terreno del Palafiori di corso Garibaldi per prendere visione degli spazi che l’amministrazione comunale ha messo a disposizione in modo da portare in città il bar ‘Papalina’, locale di Porto Sant’Elpidio dove tutto ha avuto inizio nel 2020.

Nei mesi scorsi l’ufficio Turismo e l’assessore Giuseppe Faraldi hanno portato avanti e costruito i rapporti con gli ideatori del gioco in modo da coinvolgere il più possibile la città che, per la prima volta, entrerà anche nel regolamento del gioco e nei meccanismi che portano all’assegnazione dei punti. E il ‘Papalina’ al Palafiori sarà la base.

Mentre già da qualche giorno si sa che la corretta sul lungomare con Gianni Morandi sarà portatrice di punti, ai nostri microfoni è stato svelato un nuovo bonus legato alla città: il bagno in mare. Con punti raddoppiati in caso di bagno in notturna.

Le interviste