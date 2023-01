Festival di Sanremo 2023: domenica di relax per Amadeus e pranzo in un locale sul mare (Foto)

Domenica senza prove e solo con qualche shooting fotografico, ieri per il Direttore artistico e presentatore del Festival di Sanremo.

Amadeus, infatti, dopo una mattinata in relax, ha consumato il pranzo al ‘Pesce innamorato’, locale di corso Trento Trieste. Col suo inconfondibile cappotto azzurro non è passato inosservato e, presto, all’esterno del locale si è creato il solito capannello di fan che, all’uscita lo hanno accolto.

Sempre disponibile ‘Ama’ ha posato per i classici selfie e per qualche autografo. Da oggi si riprendono le prove all’Ariston dove, come ogni anno, si svolge quella che è di fatto la settimana più importante, visto che vengono preparate le serate della prossima, quando si accenderanno le luci della ribalta.