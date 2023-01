Festival 2023: i Radicali della nostra provincia sono con la Rai e sostengono la presenza di Zelensky a Sanremo

"Viva Zelensky a Sanremo! Invitare nel più noto e popolare evento televisivo italiano il simbolo di chi ogni giorno subisce crimini, distruzioni, uccisioni di civili, è non soltanto positivo, ma doveroso”.

Sono le parole del Radicale della nostra provincia, Gian Piero Buscaglia, in relazione alla presenza (in video) del presidente ucraino alla kermesse canora matuziana. “È un sostegno concreto – prosegue Buscaglia - a chi difende la sua e la nostra libertà. Zelensky darà a milioni di persone l'occasione di sentire la voce di chi subisce questa guerra. Viene nella nostra televisione solo per parlare e, chi contrasta questa scelta, non fa altro che dare una mano all'imperialismo assassino di Putin”.

Buscaglia attacca poi il leader della Lega, Matteo Salvini: “Con il partito di Putin, ‘Russia Unita’ – termina Buscaglia - ha sottoscritto un patto di collaborazione tuttora vigente. I migliori alleati di Salvini sono i pacifisti nostrani, pronti a scendere in piazza il 25 Aprile, ma equidistanti tra aggressore e aggredito. Noi, che da quasi un anno chiediamo che Putin sia processato dalla Corte Penale Internazionale, non possiamo che essere dalla parte di chi dà voce agli aggrediti".