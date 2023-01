Cervo: Luca Nannipieri presenta il suo libro “Candore immortale”

Venerdì alle 17.30 all’Oratorio di Santa Caterina di Cervo Luca Nannipieri presenta il suo ultimo libro “Candore immortale” (Rizzoli). Le celebrazioni dei 200 anni della morte di Antonio Canova (1757-1822), autore di capolavori assoluti come Amore e Psiche e protagonista della restituzione di altrettanti capolavori della storia dell’arte dopo le razzie di Napoleone dalle città italiane, saranno al centro dell’incontro con Luca Nannipieri, noto critico d’arte e volto televisivo di Striscia La Notizia. Nannipieri dialogherà con Pierluigi Luise, critico d’arte e curatore.

L’incontro è organizzato dall’associazione Number 27 in collaborazione con il Comune di Cervo. Per l’occasione verranno esposte opere dell’artista Piter Wolf. L’incontro è gratuito.

“Candore immortale” narra ciò che accadde da quando Napoleone arrivò a conquistare Milano a quando, dopo che a Waterloo nel 1815 il suo imperò crollò, Canova fu messo dallo Stato Pontificio a capo di un’operazione speciale per far rientrare in Italia la grande arte rubata.

“Ho raccontato un atto rivoluzionario” dice l’autore in un’intervista all’ANSA, è la prima volta infatti nella storia dell’uomo che un popolo vinto riceve in restituzione una così grande quantità di capolavori d’arte sottratti in guerra.

La prima parte del libro è un romanzo, mentre l’appendice contiene l’elenco preziosissimo dei capolavori e manoscritti che Antonio Canova riportò in Italia, dopo la fine di Napoleone, ora visitabili nei nostri musei e nelle nostre collezioni. Nel romanzo c’è spazio anche per il racconto dettagliato di un’arte immortale, da Leonardo da Vinci a Michelangelo, da Raffaello a Tiziano, e per due donne coraggiose, Domenica e Madame Beautè, che non ebbero paura di opporsi alla tirannia;le vere protagoniste del romanzo, dice Nannipieri, le donne sono state dimenticate dalla storia, ma hanno dimostrato più coraggio degli uomini.

Luca Nannipieri è uno dei più importanti critici d’arte italiani. Volto televisivo di RaiUno e Striscia La Notizia, testimonial della Fondazione Arpa, presieduta dal tenore Andrea Bocelli, ha scritto diversi libri pubblicati e tradotti all’estero. Dirige Casa Nannipieri Arte, curando mostre e convegni.