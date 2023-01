Vallecrosia, gli alunni dell'istituto comprensivo "A. Doria" celebrano la Giornata della memoria (Foto)

Venerdì scorso, i ragazzi dell'istituto comprensivo "A. Doria" di Vallecrosia, di tutti gli ordini della scuola, hanno celebrato la Giornata della memoria.

Una rappresentanza dell’istituto si è recata al cippo dell’ex campo di concentramento di via San Rocco per partecipare alla cerimonia di commemorazione insieme alle autorità civili, militari e religiose, mentre i restanti bambini e ragazzi hanno realizzato il loro "nodo per non dimenticare", dando vita ad un'opera collettiva che è l’espressione ultima di letture e riflessioni condivise in classe su un periodo storico che non deve mai essere dimenticato.

“Un grande grazie agli alunni e a tutti gli insegnanti per credere sempre nell'importanza del loro ruolo, non solo nella trasmissione dei contenuti disciplinari bensì dei valori quali il rispetto, l'accoglienza, la pace e l'amore” - sottolinea l’istituto comprensivo "A. Doria" di Vallecrosia.