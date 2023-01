Vallecrosia celebra il Giorno della Memoria, cerimonia di commemorazione al cippo dell’ex campo di concentramento (Foto e video)

Vallecrosia, questa mattina, ha celebra il Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale che viene onorata il 27 gennaio di ogni anno come giornata per commemorare le vittime dell'Olocausto. In occasione del 79esimo anniversario dell’istituzione del campo di concentramento provinciale per ebrei e familiari dissidenti/renitenti alla leva nella R.S.I., istituito a Vallecrosia nel febbraio 1944, si è tenuta una cerimonia di commemorazione presso il cippo dell’ex campo di concentramento di via San Rocco alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, delle associazioni combattentistiche e degli studenti.

"Non bisogna dimenticare" - dichiara il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi - "Soprattutto bisogna lasciare ai ragazzi la testimonianza di quello che è accaduto. La città di Vallecrosia da sempre, almeno da quando io amministro, non ha mai dimenticato questo triste giorno. In questi luoghi anche la città di Vallecrosia ha vissuto un momento bruttissimo della storia moderna perché qui era un luogo di raccolta delle persone che poi venivano inviate nei campi di concentramento. Bisogna lavorare affinché questi brutti genocidi che abbiamo vissuto nel passato non ritornino".

"E' una ricorrenza importante perché la Giornata della Memoria ricorda tutte le vittime dell'Olocausto" - sottolinea il consigliere regionale Veronica Russo - "Oltre alle vittime dei campi di concentramento è importante ricordare tutte quelle persone che hanno fatto atti di eroismo nascosti come ad esempio i 600mila militari che si sono rifiutati di combattere nella Repubblica di Salò nella quale la guerra è finita prima o le persone che hanno nascosto altre persone mettendo a rischio la propria famiglia. Queste persone sono spesso dimenticate e oggi siamo qua a ricordarle".

Il primo evento, però, si è svolto ieri pomeriggio nella sala polivalente dove è stato presentato il libro "I salvati di Creppo e di Bregalla" dello storico Gian Paolo Lanteri. "E' stato un grande successo. Il professor Lanteri ha ricordato coloro che sono stati salvati” - dice Marilena Piardi, vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali, alla Sanità, alla Cultura, alle Risorse Umane, ai Servizi Demografici e ai Tributi Locali - "Tante persone interessate hanno partecipato e ne sono contenta".