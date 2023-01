Bordighera: via Trento chiusa a mezzi e pedoni fino al 28 febbraio

Per consentire i lavori di riqualificazione energetica e strutturale dei fabbricati e la messa in sicurezza finalizzati alla realizzazione del complesso immobiliare da parte di un soggetto privato, il Comune di Bordighera istituito in via Trento il divieto di transito pedonale e veicolare da oggi al 28 febbraio.

I pedoni, per accedere al lungomare, potranno utilizzare via Martelli.​