Bajardo: si avvicina l'inizio dei lavori per il 'Palazzaccio', il Sindaco ha incontrato Procura e Regione

Si arricchisce la querelle relativa ai lavori che riguardano il cosiddetto ‘Palazzaccio’ di Bajardo, piccolo centro dell’entroterra di Sanremo, che hanno visto una serie di passaggi, legati anche alle vicende giudiziarie della ‘Edilcantieri Costruzioni Srl’, azienda seconda classificata nel bando, dopo la ‘Ecoscavi’ che aveva rinunciato ai lavori, nel settembre scorso.

I fatti sono nati prima, il 30 maggio, quando è emerso il procedimento penale della Procura della Repubblica di Imperia, che vedeva tra gli indagati anche Vincenzo Speranza, proprietario ed amministratore unico e legale rappresentante di Edilcantieri Srl. Riguardavano i reati di corruzione e abuso d'ufficio in relazione ad un affidamento di lavori pubblici da parte del Comune di Aurigo. Successivamente si aggiunse un secondo procedimento penale promosso, questa volta relativo ad un ulteriore affidamento di lavori presso il Comune di Castelvittorio.

A novembre era sceso ‘in campo’, il Comune di Bajardo, che ha interpellato la Procura di Imperia, segnalando che l’ente avrebbe dovuto assegnare l'appalto di lavori pubblici finanziati con il Pnrr alla ditta Edilcantieri. Nella missiva era stato chiesto come procedere in merito, dopo gli eventi che hanno coinvolto l'amministratore della Edilcantieri, visto che il casellario di Vincenzo Speranza risultò nullo.

Dopo l’affidamento di un incarico all’Avvocato Marco Chiparo per approfondire a quali rischi il Comune potrebbe incorrere in caso di assegnazione dell'appalto, il 3 gennaio scorso la Edilcantieri ha inviato una comunicazione ufficiale al Comune, nella quale sottolineava come l'impresa, per donazione dell'intera quota societaria, era affidata a Luca Speranza, figlio di Vincenzo, nuovo amministratore unico e legale rappresentante.

Poco dopo il legale a cui il Comune si era affidato ha consigliato di attivare un subprocedimento amministrativo nei confronti di Edilcantieri per verificare la sussistenza dei requisiti di gara. Così è stato fatto e la stessa azienda ha inviato tutta la documentazione relativa al casellario giudiziale, ai carichi pendenti e al cambio di proprietà, dell'amministratore e del legale rappresentante, nonché la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti per contrarre liberamente appalti con le Pubbliche Amministrazioni.

Ma, alcuni giorni fa, non avendo ottenuto risposta alla richiesta del novembre scorso, il Sindaco ha incontrato il competente Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica di Imperia. Dall'incontro è emersa l'indicazione, espressa dal Pm, di inoltrare da parte del Comune alla Procura una istanza di Procedura Penale per richiedere informazioni sui procedimenti in corso a carico della ditta Edilcantieri.

Ora si attende la risposta che dovrebbe arrivare in tempi brevi. Contestualmente il Sindaco, Remo Moraglia, alcune settimane fa ha incontrato la geologa della Regione, Sira Cheli, per chiedere chiarimenti sul progetto della realizzazione del muro di contenimento per la creazione dell'area verde dopo la demolizione del palazzo pericolante.

Nel corso del colloquio è stata richiesta al Comune la presentazione di alcune precisazioni. Una volta che saranno fornite a cura dei progettisti, verrà rilasciato il nullaosta per realizzare l'opera.