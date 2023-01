Ventimiglia: domani pomeriggio alla 'Aprosiana' la conferenza dei Lions ‘Dalla Shoah alle pietre d’inciampo’

Domani alle 16, alla Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia, il Lions Club Ventimiglia organizza la conferenza dal titolo ‘Dalla Shoah alle pietre d’inciampo’, con il Prof. Gustavo Ottolenghi.

La manifestazione rientra nelle commemorazioni della ‘Giornata della Memoria’ ed è patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Ventimiglia. Proprio sul marciapiede di via Cavour adiacente la Biblioteca sono state recentemente apposte alcune pietre d’inciampo.

Gustavo Ottolenghi, nato a Torino nel 1932, è uno dei pochi testimoni diretti e viventi della persecuzione agli Ebrei nel Ponente Ligure. Il suo vissuto più impressionante, perché testimone diretto, “di carne” e non solo basato sulle fonti storiche, è quello nell’ambito della persecuzione degli Ebrei e nella guerra di Resistenza contro il nazi-fascismo. Gustavo, di famiglia ebrea, aveva un padre che una sera del 1943, con lungimiranza, decise che la Sua famiglia doveva dividersi per non farsi prendere tutti insieme. Il Padre torna a Torino dove entra nel ‘Comitato di Liberazione Nazionale’, la madre va in montagna con una brigata partigiana, Gustavo viene affidato ad un'altra brigata, quella ‘Tumino’ della 7° Divisione Monferrato. Ha solo 11 anni, a lui viene assegnato il nome di battaglia ‘Robin’ e consegnata una rivoltella (che ancora conserva).

L'appuntamento dice il papà, ‘se sopravviviamo tutti’, è a guerra finita presso il monumento del Duca D'Aosta in piazza Castello a Torino. Arriva la Liberazione: Gustavo è sotto il monumento. Ci sta tutto il giorno. Non arriva nessuno. Il secondo giorno, idem. Il terzo giorno, da lontano, una figura che riconosce. Suo padre. E poco dopo, sua madre…

Un finale molto simile al film l’Impero del Sole di Steven Spielberg, solo che la storia di Gustavo è stata reale. La testimonianza è stata poi raccolta, in tempi recenti, nel libro dello scrittore e giornalista Gad Lerner: ‘Noi Partigiani: Memoriale della Resistenza’ e andata in onda in televisione.

Gustavo è stato fortunato, ha potuto studiare: è diventato medico chirurgo specialista in radiologia, ha ottenuto la libera docenza presso l'Università di Torino e poi la nomina a primario presso l'Ospedale di Sanremo. In pensione da molti anni si è dedicato alla ricerca, è autore di diversi libri e saggi e nel Lions Club ha assunto cariche nazionali e internazionali.

Al termine della conferenza di domani sarà a disposizione delle domande del pubblico in una tavola rotonda introdotta dal dr. Roberto Capaccio e dalla Presidente del Lions Club Ventimiglia Liria Aprosio.