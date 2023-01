Sanremo: nuovo appuntamento per i 'Venticinque note', domenica al Club Tenco c'è Federico Sirianni

E’ in programma per domenica prossima il concerto di Federico Sirianni che porterà dal vivo al Club Tenco anche 'Maqroll', album risultato tra i cinque finalisti per la Targa Tenco 2022 nella categoria "Miglior album dell'anno". Ad accompagnarlo sul palco sarà Carlo Ormea alla fisarmonica.

Federico Sirianni, cantautore genovese adottato in età adulta da Torino, è ospite giovanissimo al Premio Tenco e vince in seguito il Premio della Critica al festival Musicultura di Recanati, il Premio Bindi, il Premio Lunezia Doc, il Premio Città di Quiliano e riceve la menzione speciale del Club Tenco per la manifestazione Musica contro mafie. Ha pubblicato cinque dischi, l'ultimo dei quali, proprio Maqroll.

Maqroll o La ballata dell’incollocabilità è un progetto di Federico Sirianni, ispirato ai racconti del leggendario gabbiere narrato da Alvaro Mutis. Maqroll non è solo un disco di canzoni, ma anche un diario di bordo in forma di libro, un’antologia di viaggio che scrittori, illustratori, fotografi e poeti hanno donato a questo cargo in eterna partenza.

Questo il pensiero di Sirianni: "È un disco fuori dal tempo, qualcuno lo ha definito “novecentesco”. E’ ispirato alle imprese e ai naufragi del gabbiere Maqroll, il marinaio raccontato dallo scrittore colombiano Alvaro Mutis, le cui parole sono finite nella meravigliosa “Smisurata preghiera” di De Andrè. E proprio da lì, come a riannodare un filo che mi lega a Faber per collocazione geografica e antica conoscenza, le parole di Mutis sono entrate anche nelle mie canzoni per raccontare, in un metaforica navigazione, il viaggio delle esistenze umane, tra partenze e approdi, tempeste e bonacce, sirene e naufragi. La colonna sonora di questo racconto, affidata a Raffaele Rebaudengo, musicista degli GnuQuartet e a Filippo FiloQ Quaglia, producer di musica elettronica è un’ambientazione “a pelo d’acqua” in cui gli strumenti più classici (chitarra, pianoforte e archi) interagiscono con un costante rumore di fondo prodotto dall’elettronica che riecheggia l’onda, il fasciame scricchiolante della stiva, le interferenze, le bussole e gli strumenti di bordo".

L’appuntamento è previsto per le 18 nella sede del Club Tenco, ex magazzino ferroviario, lungomare Italo Calvino. Ingresso libero.