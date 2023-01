73° Festival di Sanremo: Fedez è arrivato all'hotel Globo per le prove del duetto con gli Articolo 31 (Foto)

Era tra i personaggi più attesi del 73° Festival di Sanremo e oggi ha fatto il suo esordio in città. Fedez è arrivato nel pomeriggio all’hotel Globo di Sanremo per le prove del duetto che lo vedrà sul palco dell’Ariston insieme agli Articolo 31 per una attesa reunion con J-Ax dopo i dissapori degli ultimi anni.

Reduce dalle polemiche per la battuta ‘black’ sul caso di Emanuela Orlandi, Fedez a Sanremo sarà protagonista su diversi fronti. Il venerdì si esibirà nella serata dei duetti, ma il suo nome è anche nella line-up dei concerti previsti sulla nave Costa Smeralda in rada al largo di Sanremo per tutta la settimana del Festival.

Rumors si inseguono anche in merito alla realizzazione in città di una (o più) puntata speciale del podcast “Muschio Selvaggio” insieme a Luis Sal.

Grande anche l’attesa per l’arrivo a Sanremo della moglie Chiara Ferragni, co-conduttrice della prima e dell’ultima puntata. La coppia più social d’Italia avrebbe affittato una villa sulle alture della città. Sulla location, ovviamente, vige il massimo riserbo.