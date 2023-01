'Prendersi del tempo': ecco il nuovo singolo del cantautore di Sanremo Maurizio Ferrandini (Video)

E’ on line il nuovo singolo del cantautore sanremese Maurizio Ferrandini, realizzato da una vera e propria superband di musicisti locali, messi insieme dal meticoloso ‘Zack il bianco’, che ha curato anche la regia del videoclip.

“E' stato un onore, un piacere e una continua serie di emozioni - racconta Zack - lavorare a questo progetto, per me molto costruttivo ed istruttivo. Maurizio mi ha dato fiducia, ha lasciato che lavorassi a modo mio ad una sua creatura. Ho avuto la libertà di curarne l'arrangiamento, di suonare le tastiere e le chitarre e di registrare la batteria del grande Maurizio De Palo, il basso del bravissimo Mattia Buonadonna , mixare anche la splendida chitarra di Mr. Tony Bellardi e masterizzare il tutto, con i miei mezzi ed il mio tempo, progettare la storia da realizzare passo passo per il video. Un team fantastico impreziosito dalla collaborazione della bellissima e delicatissima Sophie Lanteri davanti alle mie videocamere dal disponibilissimo Andrea Fiore che ha sfidato le intemperie per regalarci la sua visione dall’alto con drone”.

Il brano parte da un momento di crisi di coppia per spaziare in vari campi fino a toccare il cuore dell'ascoltatore con riflessioni intime e profonde. Una ballata rock d'autore, orchestrata da un Zack in versione tuttofare e graffiata dalla chitarra di Tony Bellardi, collaboratore storico di Ferrandini. I musicisti di altissima qualità nobilitano la composizione del cantautore sanremese che continua a produrre musica cercando di non essere mai banale nelle sue innumerevoli evoluzioni.

La bellissima ragazza scelta per il clip, aveva già lavorato con Ferrandini da piccolissima posando per la copertina di un disco dedicato all'infanzia. Sophie Lanteri ,spiega Ferrandini, è la modella perfetta, in grado di gestire in modo professionale le varie situazioni in scena, nonostate la giovanissima età, e Zack è stato un maestro nel dirigerla filmando i momenti più reali per dare senso alla storia. Una bella collaborazione tra artisti di casa nostra, uniti dalla indomita passione e dalla volontà di creare un prodotto artistico prendendosi i tempi giusti, lavorando in armonia in un'epoca in cui tutto corre a velocità elevatissime.

L'intenzione è di proporre al pubblico una composizione che possa consentire di rallentare leggermente almeno per 4 minuti di sincera emozione.