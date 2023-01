Imperia: il Pd esclude le primarie per il candidato sindaco. Quesada: “Cerchiamo una soluzione condivisa”

Non arriverà dalle primarie il nome del candidato sindaco del centrosinistra per le elezioni amministrative di Imperia. Lo strumento di consultazione della base, già utilizzato più volte, è stato escluso dal segretario del Partito Democratico Cristian Quesada, intervenuto nella nuova puntata di ‘2 ciapetti con Federico’.

“Come Pd abbiamo più volte utilizzato le primarie per arrivare ad una sintesi – ha detto in trasmissione – Ad Imperia però abbiamo una responsabilità in più, ossia abbiamo la necessità di dover decidere in fretta per lanciare l’alternativa al sindaco uscente. In questo momento se facessimo le primarie rischieremmo di perdere tempo. Siamo tutte forze mature e sono quindi convinto che si arrivi a una soluzione condivisa anche senza questo strumento”.

Il nodo non è di poco conto, perché è uno dei temi sui quali stanno dibattendo le forze che vogliono correre in contrapposizione sia all’Amministrazione uscente sia alla coalizione partitica del centrodestra. Diversamente dal Pd sembra infatti che il gruppo che fa riferimento alla candidatura di Ivan Bracco sia più favorevole alle primarie. Sul tavolo delle discussioni strategie, programmi e anche il nome del candidato sindaco.

Tra le varie possibilità, per questo ruolo, si sta parlando anche di Laura Amoretti. “Si, è sicuramente è un nome, come anche quello di Ivan Bracco e di altri – risponde Quesada – Saranno valutati dal tavolo del centrosinistra per trovare una quadratura intorno ad una candidatura autorevole, che possa sfidare il sindaco uscente, per una coalizione che deve rimanere unita per creare un’alternativa reale. La nostra sarà una campagna elettorale basata sui programmi, con la volontà di dare agli imperiesi un’Amministrazione diversa, meno incentrata sui proclami ma che possa davvero rilanciare la città”.

Guarda l'intervista integrale:

