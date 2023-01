Giornata della Memoria, Gustavo Ottolenghi ospite alle lezioni di Unitre Sanremo

Si è aperto l’anno accademico 2022/2023 dell’Unitre Università delle tre Età APS. Le lezioni si svolgono alle 16 nella sala consiliare del Museo Civico di Sanremo. Il prossimo appuntamento sarà venerdì alle 16. In occasione della Giornata della Memoria il professore Gustavo Ottolenghi parlerà di “Dalla Shoa alle pietre d’inciampo”.

Gustavo Ottolenghi, già Primario di Radiologia all'ospedale di Sanremo, è medico delle spedizioni Overland, scrittore, autore di libri sull' Olocausto e di Storia Contemporanea. E' stato nominato cittadino benemerito della città di Sanremo nel 2022. Laureato in medicina e chirurgia e specializzato in oncologia e medicina nucleare, è stato medico militare in forze alla Marina. Come medico, ha partecipato come volontario alla Guerra dei Sei Giorni. Presidente Anpi, è stato il promotore dell'iniziativa commemorativa che prevede l'installazione delle pietre di inciampo, in memoria delle vittime nazifasciste, nella Città dei Fiori.

La sua testimonianza è raccolta nel libro dello scrittore e giornalista Gad Lerner: ”Noi Partigiani: Memoriale della Resistenza”. Il suo nome di battaglia era “Robin” nella 7ª divisione Monferrato, Brigata Tumino.

Gli appuntamenti:

Venerdì 13 gennaio, Giulio Duvina: “Le rivoluzioni del 18^ secolo - rivoluzione industriale in Inghilterra e rivoluzione sociale in Francia”.

Venerdì 20 gennaio, Arch. Enrica Zinno: “Sempre nidificano le cicogne – Riscaldamento globale ed ambiente”.

Venerdì 27 gennaio, Giornata della Memoria – Prof. Gustavo Ottolenghi: “Dalla Shoa alle pietre d’inciampo”.

Venerdì 3 febbraio, Gianni Manuguerra : “ Sulla rotta di Ernest Shackleton : l’Endurance ritrovata”.

Venerdì 10 febbraio, Andrea Biondo e Magdalena Negro: La meravigliosa Valle Argentina – docufilm di Wildlife.

Venerdì 17 febbraio, Dott.ssa Loretta Marchi: “ Calvino, la scienza in famiglia e il caso della formica argentina”.

Venerdì 24 febbraio, Danila Allaria ed Ivano Ferrando: “La Val Roja e la Ferrovia delle Meraviglie”.

Venerdì 3 marzo, Prof.ssa Antonella Squillace: “Ebraismo: una cultura in esilio. L’identità attraverso il femminile. La storia di Leah”.

Venerdì 10 marzo, Dott.ssa Raffaella Fenoglio: “Eroine letterarie”.

Venerdì 17 marzo, Dott.ssa Ursula Salghetti Piacenza: “Miss Ellen Ann Willmott (1858 – 1934) ed il suo giardino di Boccanegra”.

Martedì 21 marzo, Martedì letterari al Casinò Municipale: Dott. Carlo Piano: “Il nuovo Ponte di Genova: una sfida tutta italiana“.

Venerdì 24 marzo, Dott.ssa Paola Forneris: “Gli Inglesi e la Riviera: un’amicizia di lunga data”.

Venerdì 31 marzo, Ornella Massa ed Alberto Locatelli: “Vacanze Romane: viaggio fotografico in una Roma insolita”.