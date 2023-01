San Sebastiano, il consigliere di Vallecrosia Perri: "Ringrazio gli agenti per l’esempio di abnegazione e senso del dovere"

"Oggi in occasione di San Sebastiano, il santo patrono e protettore dei vigili, ci tengo particolarmente ad esprimere la mia gratitudine al comando dei vigili di Vallecrosia diretto dal comandante Genoveffa D'Agostino per l’esempio di abnegazione e senso del dovere mostrato dal personale in servizio" - commenta il consigliere comunale di Vallecrosia Fabio Perri in occasione della festività di San Sebastiano.

"Ringrazio gli agenti per la presenza nei momenti difficili a causa della pandemia Covid-19 e per la disponibilità" - conclude Perri.