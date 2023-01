Bordighera: assieme a Vallebona e Seborga, il Comune chiede a Regione finanziamento per piattaforma elevatrice autocarrata

Il Comune di Bordighera, in qualità di capofila ed i Comuni di Vallebona e Seborga, presenteranno a Regione Liguria una richiesta di finanziamento volta all’acquisto di una piattaforma elevatrice autocarrata.



A breve sarà firmato il protocollo d’intesa tra i tre enti, necessario per procedere con l’inoltro dell’istanza. La decisione è stata presa per una ancora maggiore tutela del patrimonio pubblico e della sicurezza stradale. Attualmente infatti questo mezzo operativo non fa parte delle dotazioni comunali e, in caso di necessità per lavori sulla rete d’illuminazione o su immobili, viene richiesto l’intervento di operatori privati. Il suo acquisto garantirebbe invece di poter operare con maggiore tempestività, anche in caso di eventi calamitosi.



Tutto questo in ottica di collaborazione tra Comuni che sono territorialmente contigui e formano un ambito omogeneo all’interno delle vallate del rio Borghetto e del rio Sasso. ​