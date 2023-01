Turismo, sul Galeone del Porto Antico di Genova si gira il nuovo spot sanremese di Regione Liguria (Foto e Video)

È il Galeone del Porto Antico di Genova la location scelta per il nuovo spot promozionale che Regione Liguria lancerà durante la 73esima edizione del Festival di Sanremo, con lo slogan "Fai rotta per la terra di goduria: sul tuo navigator metti Liguria". La regia della tradizionale cartolina è affidata a Fausto Brizzi anche quest’anno. La clip verrà proposta durante le serate della kermesse televisiva, che torna in presenza dopo due anni di restrizioni legate alla pandemia, per poi essere proposta in tv e sui social in diverse versioni.

“Sarà una bellissima edizione del Festival di Sanremo - spiega il presidente della Regione Giovanni Toti durante la visita sul set - ho visto il sindaco lunedì e abbiamo parlato molto del turismo in Liguria durante la settimana, del palco che animerà piazza Colombo, delle giornate della Liguria all’interno di Casa Sanremo che come ogni anno darà la possibilità di promuovere i nostri prodotti e le nostre bellezze. Il Festival è un grande circo che anima il Ponente e dà il calcio d’inizio alla nuova stagione, io ci conto molto e dall’entusiasmo che vedo intorno all’evento e grazie alla capacità consolidata di Amadeus e della sua squadra credo sarà un Festival importante e vitale”.

Quest’anno gli attori scelti sono tutti made in Liguria, dopo le polemiche dello spot con protagonista Elisabetta Canalis che tanto avevano acceso gli animi: “La polemica dello scorso anno ci ha portato grande fortuna, visti i numeri di quest’anno: facciamo uno spot divertente, ci investiamo in termini di idee e creatività, ovviamente con professionisti di primissima qualità e questa volta presi dalla caldera genovese, con un regista, Fausto Brizzi, che ci ha già accompagnato per un pezzo della nostra promozione che ci ha portato fortuna e che in parte è diventato genovese anche lui”. E prosegue: “Questo spot ci accompagnerà fino all’estate: una campagna che parte dalla nostra storia per costruire il nostro futuro”.

La scelta del Galeone come location delle riprese non è stata, infatti, casuale: il protagonista dello spot sarà infatti Cristoforo Colombo, come spiegato dal regista: “Siamo qui a girare con Maurizio Lastrico e Alice Arcuri il nuovo spot per la Regione, con una Sanremo version e poi una versione normale che andrà in onda in primavera. Facciamo finta che il Galeone sia una caravella, c’è un Cristoforo Colombo che sta per partire, ma alla fine in America cosa c’è che non può già trovare in Liguria? Quindi poi rinuncerà a partire per le suggestioni e anche per amore e… non scopre l’America”.

“Il Galeone è uno dei simboli del Porto Antico di Genova - prosegue il presidente Toti - e come ogni anno ci apprestiamo a portare avanti una grande campagna di promozione del nostro territorio. Il Festival di Sanremo, come il capodanno in piazza a Genova, avrà una visibilità straordinaria: è una delle trasmissioni storicamente più viste del nostro paese, e contiamo che nel 2023 il nostro turismo possa addirittura superare i numeri del già straordinario 2022, e stiamo lavorando per questo. La stagione sarà avvantaggiata anche da una serie di ponti su cui contiamo molto”.

“Sono passato tante volte dalla Liguria, poi mi sono innamorato di Silvia, una ragazza di Genova, e improvvisamente ho scoperto che questo è una regione che ha luoghi di vacanza incredibili - conclude il regista Brizzi -. La maggior parte degli italiani, sarà un paradosso, ma ancora non lo sa, quindi noi facciamo degli spot per farglielo sapere”.