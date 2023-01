Sanremo: al via le selezioni per il ‘Festival story’, l'organizzazione alla ricerca di cantanti

Iniziano i provini per il ‘Festival Story’, evento collaterale al Festival di Sanremo in diretta televisiva in streaming su ‘Alma Star Tv’. Si tratta di una rassegna canora organizzata dall'associazione ‘Viva Armea’, che si svolgerà martedì 7 e mercoledi 8 febbraio dalle 18 alle 21, al Mamely Risto-pub di via Gioberti a Sanremo.

L’organizzazione cerca cantanti che conoscano brani del festival di Sanremo dagli anni ‘50 ad oggi, mandando un messaggio con nome e cognome al numero 3807098908. Gli aspiranti saranno ‘provinati’ in una delle serate adibite alle pre-selezioni, i sabato sera al Bahama Star di Valle Armea o le domeniche sera al Mamely ristopub.

Verranno affiancati dal presentatore Agostino Orsino e da un narratore che racconteranno, per ogni brano selezionato, aneddoti e curiosità sul brano stesso e sul cantante originale. Iniziativa culturale molto interessante, che ha come obiettivo di intrattenere il pubblico, svelando i retroscena e i ‘dietro le quinte’ dei periodi festivalieri sia a livello canoro che narrativo.

Ospite dell'evento, Luca Rolando parrucchiere che si esibirà con il ‘Combined hair fashion show’ in collaborazione con Onda Shick di Veronica Laino, dove si cimenteranno ad accocciare modelle a tempo di musica. Uno speciale ringraziamento va alle sponsor-ship della rassegna: Luca Rolando Parrucchere, Onda Shick, Miky Events, UnderTech, Albergo Florida e Tutto su misura, che hanno reso possibile l'evento insieme a Elisabetta Musante, Mauro Frassinetti foto maker e Alessandro Torrini alla regia tv.