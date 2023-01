A Las Vegas c'è 'Seborga Avenue': la visita del Consigliere alla Corona del Principato Luca Pagani

Sapevate che a Las Vegas esiste una via dedicata a Seborga? È incredibile, ma è proprio così. Si tratta di una via lunga poche decine di metri nel prestigioso quartiere residenziale di Summerline West, situato alla periferia nord-ovest della città e confinante con le desertiche Spring Mountains e il Red Rock Canyon.

Il Consigliere della Corona Luca Pagani, in visita negli Stati Uniti per motivi professionali, ha approfittato dell’occasione per recarsi personalmente in visita sul posto, dove ha scattato alcune fotografie. Il Ministro del Principato Pagani ha dichiarato: “Con grande stupore ho scoperto dell’esistenza di una 'Seborga Avenue' a Las Vegas per puro caso alcuni anni fa, navigando su Google Maps. Ricordo che qualche tempo dopo se n’era accorto anche un altro Seborghino, Flavio Gorni, che ne aveva parlato in un post in uno dei gruppi Facebook che amministra. Recentemente si è presentata per me l’occasione di andare a Las Vegas per motivi di lavoro: a distanza di tanti anni mi sono ricordato di questa incredibile particolarità e certamente non potevo farmi scappare l’occasione di andare a vedere la strada dedicata al nostro paese in una delle città più famose al mondo”.

Ignoto però quando precisamente sia stata creata Seborga Avenue (il quartiere di Summerline è stato progettato 'a tavolino' e costruito trent’anni fa), né chi possa aver preso la decisione di intitolare a Seborga una via a Las Vegas, né per quali ragioni. “Per pura curiosità nei prossimi giorni scriverò a nome del Governo del Principato una lettera alle Autorità locali per chiedere chiarimenti”.

Al mondo c’è un’altra località che ha una strada dedicata al nostro Principato: si tratta di Acqui Terme (AL), dove dal 1996 esiste una “Via Principato di Seborga”. All’epoca l’amministrazione della città era molto vicina alle istanze indipendentiste, senza contare che Acqui Terme è stata una delle prime città italiane a gemellarsi con il nostro Principato, che qui aveva nominato un proprio console nella persona di Walter Siccardi.