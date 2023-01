Sanremo: mareggiata di stanotte, danni contenuti al porto ma molto ingenti agli stabilimenti balneari (Foto)

Anche a Sanremo si sono fatti sentire i danni della mareggiata. Se al porto non si sono registrati gravi danni, la scorsa notte il mare grosso ne ha provocato diversi agli stabilimenti balneari.

La Confcommercio si è subito attivata a sostegno degli operatori e Delia Sabbieti (referente locale per gli esercenti) ha confermato: “La scorsa notte numerose spiagge di Sanremo hanno subito danni a causa della forte mareggiate. Ci siamo messi subito a disposizione, con i nostri uffici, per assistere gli operatori balneari. È importante anche segnalare che si hanno 30 giorni di tempo per inviare alla Camera di commercio il modulo per la prima indicazione dei danni subiti a causa delle mareggiate. Grazie a questa comunicazione infatti si avrà poi diritto ad accedere ad eventuali risarcimenti di danni”.

Il documento da inviare è il ‘modulo AE’, disponibile sul sito della Camera di commercio, sotto la voce ‘nuove segnalazioni di calamità’. Gli uffici sono a disposizione per ogni chiarimento e supporto agli operatori balneari.