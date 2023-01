Mareggiata nella nostra provincia: danni soprattutto agli stabilimenti balneari, la storia si ripete (Foto)

I danni maggiori si sono registrati nel Centro-Levante della nostra regione ma, soprattutto i gestori degli stabilimenti balneari stanno facendo i conti con l’effetto della mareggiata che ha colpito anche la nostra provincia.

Chi più, chi meno dovrà mettere mano al portafogli per sistemare quanto provocato dalla forza del mare, anche se fortunatamente non ci troviamo di fronte a danni come in altri casi, quando ci si è trovati davanti a distruzioni quasi catastrofiche. Purtroppo, quanto accaduto tra questa notte e la mattinata era previsto e, ogni anno in un modo o nell’altro si ripresenta.

Già ieri sera si sono presentati i primi problemi, con la pista ciclabile ‘a sbalzo’ di Ventimiglia che si in parte arresa alle onde, con danni ingenti e, successivamente, i tanti commenti sul piano politico nella città di confine. Poi è toccato al classico allagamento della Darsena di Arma di Taggia e dei problemi all’omonimo porticciolo. Ma, facendo un rapido ‘giro’ per la provincia, abbiamo registrato danni anche a Camporosso, Vallecrosia, Bordighera, Sanremo e Diano Marina.

Il mare non risparmia nessuno e, anche con i diversi interventi tra dighe soffolte, scogliere ed altro, purtroppo presenta regolarmente il ‘conto’. In questa occasione, per fortuna, non abbiamo dovuto fare la conta dei danni nei porti, che si sono più o meno salvati. Questa mattina, invece, approfittando della giornata di sole (anche se molto fredda), abbiamo trovato anche due ‘temerari’ che hanno fatto il bagno alla spiaggia dei ‘Tre Ponti’ di Sanremo.

La Confcommercio si è subito attivata a sostegno degli operatori e Delia Sabbieti (referente locale per gli esercenti) ha confermato: “La scorsa notte numerose spiagge di Sanremo hanno subito danni a causa della forte mareggiate. Ci siamo messi subito a disposizione, con i nostri uffici, per assistere gli operatori balneari. È importante anche segnalare che si hanno 30 giorni di tempo per inviare alla Camera di commercio il modulo per la prima indicazione dei danni subiti a causa delle mareggiate. Grazie a questa comunicazione infatti si avrà poi diritto ad accedere ad eventuali risarcimenti di danni”.

(Foto di Tonino Bonomo)