Mareggiata nel Ponente: allagata la Darsena di Arma di Taggia, danni al porticciolo e agli stabilimenti balneari (Foto e Video)

Darsena di Arma di Taggia completamente allagata a causa della mareggiata di questa notte e del moto ondoso particolarmente importante in atto anche questa mattina.

Il mare ha superato le scogliere e l’acqua, come già accaduto in altre occasioni simili, ha invaso la zona della Darsena, fino al campo da basket e a quelli da tennis. I problemi si sono registrati anche all’interno del porticciolo e stanno intervenendo i diportisiti e alcuni uomini della Guardia Costiera.

Gravi danni anche agli stabilimenti balneari del lungomare di arma di Taggia. La mareggiata ha colpito duramente con le onde che sono state solo parzialmente bloccate dalle barriere di sabbia fatte realizzare dai balneari a novembre. Da anni le dune molto alte rappresentano l’unico sistema per evitare che il mare entri negli stabilimenti in occasione delle mareggiate.

Il mare è entrato con forza in tutti gli stabilimenti mangiando gran parte della spiaggia. Sguardi costernati di fronte ai danni causati dalle onde. Bisognerà attendere la fine della mareggiata per poter calcolare i danni con precisione. Il problema è annoso e riguarda le scogliere ormai insufficienti a contenere la forza anche di mareggiate minori. Da anni si parla del rifacimento dei reef ad oggi l’opera viene inserita e ciclicamente posticipata nei bilanci delle opere pubbliche comunali.

Gli operai del Comune, quelli di Formula Ambiente Spa e alcuni privati cittadini stanno cercando di liberare dai detriti e altri materiali i tombini mentre è stato chiesto l’intervento di un escavatore. Le onde sono alte diversi metri e provocano i classici problemi per l’assenza di protezione con scogliere di fronte al litorale.

Ovviamente la Darsena è chiusa completamente all’accesso di auto e pedoni mentre sono diversi gli ormeggi del porticciolo saltati con i proprietari delle imbarcazioni che, da ieri sera stanno lavorando senza sosta per cercare di salvarle. Gli stessi hanno polemizzato nei confronti del Comune, accusato di non aver eseguito gli interventi che sarebbero necessari per evitare quanto accaduto.