Mareggiata a Ventimiglia: primi danni per la nuova passeggiata a sbalzo (foto e video)

Primi danni a Ventimiglia per via della mareggiata che da alcune ore si sta abbattendo sulle coste del Ponente.

Nel pomeriggio alcune assi di legno della nuova passeggiata a sbalzo si sono sollevate rappresentando di fatto un pericolo. La zona è stata transennata in attesa della messa in sicurezza e la sistemazione della pavimentazione.

La passeggiata a sbalzo è stato uno dei progetti chiave della ex amministrazione comunale con un investimento da 3,5 milioni che comprende anche il secondo lotto al via a breve. Un lavoro di grande impatto economico che ora, però, di interventi per la sicurezza e per evitare che il mare possa provocare nuovi danni e generare nuovi pericoli.